Bayraktar Kızılelma позиціонують як малопомітний палубний БпЛА.

Турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma успішно пройшов випробування "агресивним" маневруванням з використанням зльоту з форсажем. Про це повідомляє компанія Baykar, яка виступає розробником БпЛА.

Турецька компанія оприлюднила ефектне відео, яке демонструє останні досягнення Kızılelma. Як зі свого боку повідомляє Clash Report, мова йде про четвертий прототип літального апарату. Інформацію про його випробування було оприлюднено у травні.

Відомо, що він оснащений двигуном АI-322Ф від українського ДП "Івченко-Прогрес" (перші прототипи мали бути оснащені двигунами АІ-25ТЛТ).

Туреччина також розглядає альтернативні варіанти щодо силової установки. Так, у березні минулого року був успішно протестований турбореактивний двигун від турецької Kale Group - TEI-TF6000.

Bayraktar Kızılelma - довідка УНІАН

Свій перший політ Kızılelma виконав у грудні 2022 року, а вже влітку минулого року Туреччина повідомила про готовність до серійного виробництва.

Kızılelma позиціонують у якості малопомітного палубного БпЛА. Він має максимальну злітну масу близько 6000 кг, у тому числі понад 1500 кг припадає на корисне навантаження.

Серійний апарат зможе нести ракети класу "повітря-поверхня" і ракети класу "повітря-повітря". Також можливе використання бомб. Максимальна швидкість Kızılelma становить 1100 км/год.

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