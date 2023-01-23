Ударний дрон оснащений українським двигуном.

Безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, який створила турецька компанія Baykar, успішно виконав перший повноцінний політ. Він оснащений двигуном від української компанії "Мотор Січ".

"Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти тестували ідентифікації систем безпілотного бойового літака. Випробування пройшли успішно.

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Безпілотник Bayraktar Kızılelma - що відомо

Bayraktar Kizilelma - це реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробила в рамках проекту MIUS Турецька оборонна компанія Baykar Makina.

Він оснащений турбореактивним двигуном АІ-25тлт від української компанії "Мотор Січ", який дозволяє дрону розвивати швидкість до 800 км/ч. При цьому БПЛА може перебувати в повітрі до п'яти годин і нести бойове навантаження близько 1 тонни.

30 серпня 2022 року в Самсуні компанія-розробник вперше представила цей безпілотник. Він здатний стартувати з палуби легкого авіаносця.

30 листопада 2022 року Baykar провела перші льотні випробування Bayraktar Kizilelma, які дрон успішно пройшов.

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