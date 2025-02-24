Оновлений безпілотник успішно пройшов серію випробувальних польотів.

Турецька компанія Baykar оголосила про створення нової модифікації БпЛА Bayraktar TB2. Новинка отримала назву Bayraktar TB2T-AI.

Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі. За словами розробників, апарат являє собою "нове покоління" і покликаний "змінити баланс сил".

Дрон отримав турбогвинтовий двигун невідомого типу, який дозволив збільшити злітну вагу і корисне навантаження БпЛА. Швидкість оновленого апарату досягає 300 км/год. Він може піднятися на висоту 9000 м менш ніж за 30 хвилин.

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На Bayraktar TB2T-AI встановили нові бортові комп'ютери з використанням штучного інтелекту, що дозволило впровадити незалежну від GPS навігацію із використанням розпізнавання місцевості.

Відомо, що БпЛА отримав можливість аналізу та ідентифікації цілей. Також розробники додали режим автоматичного повернення на базу з автоматичною посадкою. Про інтеграцію нового бойового навантаження не повідомляється.

Bayraktar TB2 – довідка

TB2 є турецьким ударним оперативно-тактичним середньовисотним БпЛА з великою тривалістю польоту, який може виконувати дистанційний керований або автономний політ. Він може нести різне сучасне озброєння, зокрема, авіабомби MAM-C та MAM-L, а також протитанкові ракети UMTAS.

Bayraktar TB2 дуже результативно застосовувався Україною на початку російсько-української війни. Однак потім його ефективність різко впала через те, що росіяни створили ешелоновану систему ППО.

Тим не менш, безпілотник, як і раніше користується великим попитом на світовому ринку озброєнь. У минулому році УНІАН писав, що Хорватія вирішила купити партію Bayraktar TB2.

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