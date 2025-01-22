Ці безпілотники можуть працювати поза зоною досяжності низки засобів ППО ворога.

Підрозділи Сил оборони взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міноборони, літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему.

Також зауважується, що Poseidon виконує завдання при температурі від -20 °С до +45 °С та під час сильного вітру. А заряду його акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

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"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зброя для ЗСУ

У 2024 році Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 1 тис. 300 зразків озброєння та військової техніки, майже 75% із них - вітчизняного виробництва.

Зокрема, найбільше новинок серед безпілотних авіаційних комплексів - кодифіковано 251 зразок. Також йдеться про 169 зразків боєприпасів; 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби та розвідки; 108 зразків інженерних засобів; 97 засобів зв’язку та 57 наземних ракетних комплексів.

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