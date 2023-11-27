Речник ПС ЗСУ зауважив, що протиповітряна оборона росіян роками розвивалася і модернізувалася.

Російські окупанти ледь не щодня звітують про збиття безпілотників над територією РФ чи тимчасово окупованого Криму. Хоча цифри у своїх звітах загарбники завищують, говорити про зношеність системм ППО у противника – ні до чого.

Таку заяву зробив в інтервʼю виданню "Новинарня" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Росія є виробником цих систем. В країни-агресорки ще є гроші на те, щоб виробляти і відновлювати комплекси ППО. Він зауважив, що ППО росіян роками розвивалась, модернізувалась.

"У них "Оси" й "Тори" модернізовані. "Торів", до речі, кілька модифікацій. У них є "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Вони мають комплекси "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Так, ми їх проріджуємо непогано. Але в них і країна велика. Всі ці комплекси повинні захищати і Далекий Схід, і північні території, і об’єкти інфраструктури, палаци та бункери Путіна. Потрібен захист і містам стратегічним – Москва, Петербург, Калінінград. Тому Росії свою ППО доводиться розпорошувати", – пояснив Ігнат.

Проте основну частину своєї ППО росіяни зосередили в Україні – у тимчасово окупованому Криму, а також на Донецькому і Південному напрямку. За словами представника Повітряних сил, "вся найкраща російська ППО стоїть зараз тут і знищується нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS тощо".

Говорячи про те, чи можуть росіяни перехоплювати ракети HIMARS і Storm Shadow, Ігнат відповів ствердно. Проте зауважив, що є певні хитрощі, які використовують українські воїни, щоб ракета долетіла до цілі.

"Так, росіяни можуть знищувати і перехоплювати HIMARS. Можуть. У них є комплекси, здатні за їхніми тактико-технічними характеристиками працювати проти балістики. Це зрозуміло. Вони можуть збивати і крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ми ж не просто так випускаємо ці ракети, щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти", – резюмував він.

Війна в Україні: важливі новини

Протягом доби, 27 листопада, на фронті відбулося майже 80 бойових зіткнень. Найбільше атак з боку ворога сталося на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Своєю чергою, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за допомогою систем ППО Patriot Україна збила вже 15 ракет "Кинджал", які ще кілька місяців тому світ вважав "непереможними".

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