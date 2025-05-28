Субмарина De Grasse є частиною масштабної програми Barracuda вартістю десять мільярдів євро.

27 травня Військово-морські сили Франції досягли важливого етапу в рамках програми модернізації флоту, представивши De Grasse – четвертий підводний човен у серії атомних багатоцільових субмарин типу Suffren.

Як пише InterestingEngineering, корабель було переміщено з монтажного цеху на платформу DME типу "плавучий підйомник" на верфі компанії Naval Group у Шербурі. Цей етап ознаменував перехід до остаточного дооснащення субмарини та інтеграції всіх необхідних систем.

Субмарина De Grasse є частиною масштабної програми Barracuda вартістю десять мільярдів євро.

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Мета ініціативи – замінити застарілі підводні човни типу Rubis шістьма новими атомними субмаринами. Головним підрядником програми є компанія Naval Group, яка відповідає за проєктування, будівництво й обслуговування човнів.

Підводні човни типу Suffren позиціонують як великий крок вперед для французьких суднобудівників. Водотоннажність корабля становить 4700 тонн у надводному положенні та до 5200 тонн (за іншими даними – 5300) у підводному.

Довжина субмарини – 99 метрів, ширина – 8,8 метра. За словами фахівців, її конструкція забезпечує оптимальний баланс між скритністю, автономністю та універсальністю виконання бойових завдань.

Нова субмарина має вражаючу автономність, яка становить 270 днів. Підводний човен отримав чотири носові торпедні апарати. Ракетне озброєння представлене крилатими ракетами Missile de Croisière Naval (MdCN) та протикорабельними Exocet SM-39. MdCN може вражати цілі на відстані 1000 км.

Підводні човни – головне

Раніше УНІАН повідомив, що найбільша у світі атомна субмарина ТК-208 "Дмитро Донський" стане експонатом музею в Ленінградській області.

Зазначимо, що Росія вже давно планомірно виводить з експлуатації старі підводні човни, які у великій кількості дістались їй як спадок від Радянського Союзу.

Та навіть попри це російський підводний флот залишається одним із найбільших в світі. Зараз Росія посідає друге місце в світі за кількістю субмарин (на першому знаходяться США).

До складу атомного підводного флоту РФ входять як багатоцільові, так і стратегічні субмарини. Принаймні частина з них належить до останнього покоління.

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