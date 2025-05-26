Названі країни з найбільшими підводними флотами: на якому місці РФ (інфографіка)

Росія з її 63 підводними човнами перебуває на другій позиції.

США мають найпотужніші підводні сили у світі – це стосується як чисельності субмарин, так і їх характеристик. Наочно переконатися у перевазі Військово-морських сил США можна на новому графіку, представленому на медіаплатформі Voronoi (Visual Capitalist).

Графік було створено на основі даних за 2025 рік, представлених порталом Global Firepower, який оцінює сукупну військову потужність кожної з країн світу.

Як можна бачити, США мають у своєму розпорядженні 70 субмарин. Всі вони атомні. Більшість з них – це багатоцільові підводні човни.

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Вони призначені насамперед для знищення ворожих підводних човнів, військових кораблів, а також торгових суден противника. До багатоцільових субмарин США належать, наприклад, човни типу Virginia.

Є в американців і величезні стратегічні субмарини типу Ohio, які несуть балістичні ракети UGM-133A Trident II (D5).

Другий за величиною підводний флот має РФ. Він налічує 63 підводні човни. Частина з них є атомними. До складу атомного підводного флоту РФ входять як багатоцільові субмарини (наприклад, човни проєкту 885 "‎Ясень"‎), так і стратегічні (наприклад, човни проєкту 955 "‎Борей"‎).

Зазначимо, що і "‎Ясень", і "‎Борей"‎ є новими субмаринами, які належать до останнього на сьогодні покоління – четвертого.

Третій за величиною підводний флот має Китай (61 субмарина). Про китайські човни відомо відносно мало. За словами фахівців, більшість з них є дизельними, але в найближчі роки флот КНР поповниться новими атомними субмаринами.

Китайський флот – останні новини

Значно більше відомо про надводний флот Китаю. І він дійсно вражає.

Нещодавно УНІАН повідомив, що Пекін з шаленою швидкістю виробляє передові есмінці, які загалом не поступаються крейсерам Військово-морських сил США.

За словами фахівців, новий китайський Type 055 спроєктували для виконання великої кількості різних завдань. Есмінець має величезний арсенал і передову електроніку.

Нагадаємо також, що в минулому Пекін почав ходові випробування найбільшого авіаносця в своїй історії – корабля, який отримав назву "Фуцзянь".

За даними з відкритих джерел, авіаносець має довжину близько 315 м та ширину близько 75 м. Це перший китайський авіаносець, який використовує систему Catobar та має електромагнітні катапульти для запуску палубної авіації.

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