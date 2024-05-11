Україна попросила придбати три ракетні системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини.

У п’ятницю, 10 травня, Державний департамент схвалив терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS.

Як пише Associated Press, угода сягатиме приблизно 30 мільйонів доларів. Україна попросила придбати три ракетні системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини.

Держсекретар Ентоні Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка потребує "негайного продажу" Україні необхідної зброї. Системи надійдуть із запасів армії.

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Новий пакет допомоги США

Як повідомляв УНІАН, вчора у США офіційно підтвердили, що виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть ракети для ЗРК Patriot і Stinger, Bradley і MRAP, системи Javelin та інше. Про виділення допомоги повідомив Білий дім.

Раніше видання Politico повідомило, що до пакета увійде зброя, яка вже присутня на американських складах. За даними видання, йдеться про нові ракети для ЗРК Patriot, зенітні ракети Stringer, бойові машини Bradley та інше озброєння.

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