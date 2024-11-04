Сьогодні відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Канада відправляє в Україну зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатом телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - зазначає Зеленський.

Президент України також повідомив, що під час телефонної розмови йшлося і про подальшу оборонну підтримку України, про ситуацію на полі бою, зокрема залучення Північної Кореї до війни на російському боці. Очільник держави зауважив, що він та Трюдо скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року.

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Зеленський подякував канадському прем'єру, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію щодо звільнення полонених і депортованих осіб, котра відбулася в Монреалі 30–31 жовтня. За його словами, наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій.

"На полях конференції наша делегація представила Джастіну план перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", - зазначив президент України.

ЗРК NASAMS від Канади

Як повідомляв УНІАН, ще 10 січня 2023 року Канада оголосила про намір надати Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS американського виробництва вартістю 406 мільйонів доларів. Але досі ця поставка не відбулася.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, причиною затримки стали проблеми з фінансуванням поставки з боку США. Американці повинні були профінансувати завершення контрактів з виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Блер зазначав, що США зіткнулися з певними труднощами. За його словами, без комбінованої угоди на придбання NASAMS в рамках звичайного процесу закупівель знадобилися б роки. Міністр наголошував, що всі сторони розуміють важливість проекту.

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