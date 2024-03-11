Вартість цього замовлення становить 406 мільйонів доларів.

Міністр оборони Канади Білл Блер пояснив, чому Канада не передає куплений для України комплекс протиповітряної оборони NASAMS.

Як пише Edmonton Journal, причиною проблеми є брак фінансування з боку США. Саме через це замовлення вартістю 406 мільйонів доларів, зроблене ще понад рік тому, досі не можуть виконати.

"Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти з виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Ми намагалися це прискорити. На жаль, США зіткнулися з певними труднощами", ‒ сказав Блер.

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За його словами, без комбінованої угоди на придбання NASAMS в рамках звичайного процесу закупівель знадобилися б роки. Міністр наголосив, що всі сторони розуміють важливість проекту.

"Ми це обіцяли, Україні це потрібно. Ми хочемо, щоб це було доставлено якомога швидше... Україна сказала, що вони хочуть, щоб ми продовжували придбання цих ракет NASAMS якомога швидше, і ми робимо все якомога швидше, щоб це сталося", - підсумував Блер.

Передача системи ППО NASAMS Канадою

10 січня 2023 року Оттава оголосила, що надасть Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів

Раніше УНІАН повідомляв, що пройшов вже рік, а Канада досі не поставила Україні систему NASAMS. Наразі навіть невідомо, коли це станеться.

Як писали ЗМІ, на початку 2024 року влада Канади офіційно звернулася до Сполучених Штатів з проханням щодо якомога швидшої передачі Україні системи ППО NASAMS.

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