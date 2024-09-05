Канада приєдналася до замовлення США на виробництво 10 комплексів NASAMS ще минулого року.

Канада планує поставити в Україну систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Її мають передати на початку 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер. В інтерв'ю CBC News він зазначив, що Канада приєдналася до замовлення США на виробництво 10 комплексів NASAMS ще минулого року.

Виробником є компанія Raytheon. Вона біцяє поставити системи NASAMS до кінця 2024 року.

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"Наші системи будуть включені до цього траншу, і ми негайно відправимо їх до України", – наголосив Білл Блер.

Зброя для України: інші новини

Румунія подарувала Україні систему Patriot. Відповідне рішення ухвалив румунський парламент, після чого зʼявився відповідний указ на сайті президента сусідньої країни.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Берлін замовив ще 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про 8 систем середньої дальності (SLM) і ще 9 – малої (SLS).

Крім того, Україна може отримати від США крилаті ракети JASSM. У Вашингтоні розглядають передачу Україні крилатих ракет, бойове застосування яких відбувалося лише двічі з 2014 року. Вони сумісні з винищувачами F-16, які вже певний час використовуються на території нашої країни.

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