Вони обіцяють передати мінометні снаряди.

Частково визнана Республіка Косово сьогодні оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі написав у мікроблозі X (раніше Twitter), що вони продовжать підтримувати Україну в її героїчній війні проти російської агресії.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних мін", - повідомив він.

Мачедонсі зазначив, що перший пакет, до якого увійшли вантажівки і тактичні та броньовані машини, доставлять в Україну вже наступного тижня.

Останній "Рамштайн": підсумки

Сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

У Міністерстві оборони повідомили, що насамперед обговорювали потребу армії в боєприпасах. Багато партнерів під час засідання анонсували пакети допомоги, до яких увійдуть боєприпаси різного калібру.

Також союзники пообіцяли передати Україні більше ракет для систем протиповітряної оборони. Ще кілька країн приєдналися до "дронової коаліції", до якої вже входять Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

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