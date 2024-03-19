Пакет допомоги серед іншого включатиме бронетехніку для піхоти та транспортну техніку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Про це він заявив після засідання так званої контактної групи "Рамштайн".

"Це німецький пакет", – цитує заяву Пісторіуса представникам ЗМІ німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин Tagesschau.

Крім того, за його словами, Німеччина підтримуватиме захист України від агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Запланована передача 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

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Новий пакет допомоги також включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

На запитання "Радіо Свобода" про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що про це "новин немає".

Військова допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що Польща та Німеччина планують повідомити про створення "коаліції бронетанкового потенціалу", завдяки якій Україну буде забезпечено сучасними бойовими танками. Також до такого проекту готові долучитися Велика Британія, Швеція та Італія.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що під час дискусій щодо постачання крилатих ракет Taurus для України, не можна залишати без уваги нагальні оборонні потреби Києва. За його словами, достатня кількість артилерійських снарядів, ракетна артилерія більшої дальності та протиповітряна оборона є більш важливими питаннями.

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