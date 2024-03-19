Союзники оголосили про нові пакети допомоги і запевнили про намір надати Україні більше ракет для ППО.

В Міністерстві оборони України розповіли про результати засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбулося на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Як повідомляє оборонне відомство, представники коаліції країн-партнерів вчергове провели результативну зустріч.

Зазначається, що боєприпаси були головною темою засідання, адже саме їх найбільше потребують українські Сили оборони на полі бою.

"Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси – 155 мм, 152 мм, 105 мм – та інші. Українська сторона вдячна партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять амуніцію, необхідну для наших військових", - наголошується у повідомленні.

Крім того, іншим важливим пунктом порядку денного зустрічі стала система протиповітряної оборони.

"Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем протиповітряної оборони", - повідомили в Міноборони.

Там підкреслили, що у цьому зв'язку було процитовано слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса: "Небо над Україною – належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі". У цьому контексті учасники були поінформовані, що заходи з підготовки винищувачів F-16 йдуть чітко за планом - Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами.

"Дрони – ще одне важливе питання зустрічі. До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції – конкретні дрони, які очікують в Україні в кінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів", - наголошується у повідомленні.

Також, на засіданні значну увагу надали роботі вісьмох коаліцій спроможностей (Коаліція повітряних сил, Коаліція інтегрованої ППО та ПРО, Коаліція артилерії, Коаліція бронетанкової техніки та маневреності, Коаліція морських спроможностей, ІТ коаліція, Коаліція розмінування, Коаліція дронів).

"Кожна країна в рамках цих коаліцій докладає зусиль, щоб підтримати Україну в боротьбі з агресором. Напередодні відбулася координаційна зустріч з лідерами всіх коаліцій щодо подальшої ефективнішої співпраці в межах усіх коаліцій", - підкреслили в Міноборони.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обнадіїв щодо постачань зброї від ЄС. За його словами, Київ сподівається отримати необхідну допомогу ще до квітня.

Як сказав Шмигаль, крім снарядів Київ також розраховує на постачання ракет великої та середньої дальності, "щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях".

Раніше стало відомо, що Європейський Союз остаточно схвалив виділення 5 мільярдів євро на зброю для України.

Це стало можливим завдяки тому, що Угорщина, яка виступала проти цієїініціативи, вирішила утриматися від голосування.

Вас також можуть зацікавити новини: