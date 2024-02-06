Він пропонує дочекатися.

Україна може отримати додаткові "бонуси", заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи майбутні поставки американських винищувачів F-16.

За його словами, підготовка українських пілотів західними партнерами йде згідно з планом. "До того, я думаю, що будуть ще певні такі додаткові бонуси. Те, що стосується саме цього напрямку - напрямку літаків. Дочекаймось", - сказав він в коментарі 24 каналу.

Секретар Ради нацбезпеки також додав, що підготовка інфраструктури для винищувачів продовжується, в цьому країні допомагають партнери. "Техніка не проста, складна. Той план, який є, його розуміють військові, вище військово-політичне керівництво нашої країни. Він нині в роботі", - додав Данілов.

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Поставки F-16 Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Нідерланди повідомили, що готують 18 літаків до передачі Україні. Вчора у Міністерстві оборони країни заявили, що передадуть ще шість F-16.

Тим часом командувач Об'єднаними силами Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі українські військові очікують не лише на винищувачі, а й на ракети дальністю близько 300-500 кілометрів

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