Коптери комплексу "Генерал Черешня" можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів та бліндажів.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних силах України безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.

"Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів", - йдеться у повідомленні.

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В Міноборони також поінформували, що комплекс "Генерал Черешня" може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини, і це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.

Що ще отримають на озброєння ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Безпілотники В-1 - це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Ці літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів, а рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун.

Крім того, важливо, що цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

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