Надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що безпілотники В-1 - це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

В Міноборони поінформували, що ці літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів, а рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун.

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"Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - використання дронів

Як повідомляв УНІАН, раніше оборонне відомство допустило до експлуатації безпілотники-камікадзе "Амага-10", що мають підвищену стійкість до впливу РЕБ, високу швидкість та маневреність. Ці комплекси українського виробництва вже кодифіковані і поповнили парк безпілотників наших військ. Дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність, можуть нести бойове навантаження достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Вони можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Крім того, дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно дрони можуть комплектуватись пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Також Сили оборони отримають наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва, який оснащений великокаліберним кулеметом. Він може виконувати велику кількість завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки українських підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога.

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