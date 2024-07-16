Йдеться, зокрема, про артилерійські постріли, набої до стрілецької зброї, комплектуючі елементи, підривники тощо.

Міністерство оборони передало Збройним силам України значну кількість боєприпасів різних калібрів, які колись було списано. Як повідомила пресс-служба відомства, ці боєприпаси було передано підприємствам для утилізації як надлишкові ще до 2014 року.

"З початком широкомасштабного вторгнення РФ потреба у боєприпасах значно зросла, що вимагало оперативних рішень щодо їх повернення та використання. Завдяки зусиллям фахівців Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою проти російських окупантів", заявили в міністерстві.

Йдеться, зокрема, про: артилерійські постріли; боєприпаси до стрілецької зброї; комплектуючі елементи; підривники тощо.

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Зазначається, що цей процес є частиною діяльності Міноборони з посилення обороноздатності України та забезпечення українських військових необхідними ресурсами для ефективного протистояння агресору.

"Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій — життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, "утилізовуємо" ними ворога. Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Росії теж бракує снарядів

Як повідомляв УНІАН, раніше Reuters із посиланням на заяву високопоставленого чиновника НАТО писало, що Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні. Аби здійснити подібну операцію, Москві необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має. За словами чиновника, на полі бою Росія зазнає дуже великих втрат, намагаючись отримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

За оцінками співрозмовника, Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки. При цьому зазначається, що "українська оборона значно покращилася".

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