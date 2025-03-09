Про деталі документу розповів міністр оборони.

Міністерство оборони України підписало меморандум про взаєморозуміння із німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє зенітні ракетні комплекси ППО і ПРО IRIS-T.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, документ передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі, а також відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які посилять українську ППО:

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ - на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони".

Що відомо про Diehl Defence

Німецька компанія спеціалізується на виробництві оборонних систем і технологій. Вона є частиною концерну Diehl Stiftung & Co. KG і відома розробкою та виробництвом високотехнологічних продуктів для збройних сил? включаючи:

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ракетні системи "повітря-повітря": AIM-9 Sidewinder, IRIS-T;

системи протиповітряної оборони: IRIS-T SL, RIM-116 Rolling Airframe Missile;

протитанкові ракети: PARS 3 LR, EuroSPIKE;

артилерійські боєприпаси: SMArt 155 мм.

Нагадаємо, у вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяв, що до 2026 року українській армії передадуть 24 системи IRIS-T.

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