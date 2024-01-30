Очільник ГУР заявив, що російський наступ не приніс тих результатів, на які очікували окупанти.

Росія не змогла досягти поставлених перед своїм наступом цілей, до весни наступальний потенцал агресора вичерпається. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Зараз триває наступальна операція РФ. Вона почалася в листопаді 2023 року, станом на зараз триває вже протягом двох з половиною місяців. Результати – самі бачите. Сказати, що вони великі – це точно буде неправда. Але їхній наступ усе ще продовжується. Десь напочатку весни він вичерпається вже повністю", – вважає Буданов.

Крім того, очільник ГУР розповів, які плани РФ мала на цей наступ: "На жаль для нас, певне просування в полях у них є і біля Авдіївки. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли якомога швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області. І вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Як ви розумієте, навіть близько до цього нічого немає".

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Раніше підполковник Володимир Фітьо розповів, наскільки великою є загроза нового наступу росіян на Харків.

Крім того, Фітьо спростував поширену росіянами інформацію про захоплення села Табаївка Куп'янського району Харківської області. Він зазначив, що бої біля населеного пункту тривають, наші захисники намагаються відтіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. Тому всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села не відповідають дійсності, наголосив він.

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