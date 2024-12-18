Китайський гіперзвуковий безпілотник MD-22 був представлений позаторік.

Китайська академія наук (CAS) продемонструвала гіперзвуковий політ безпілотного апарату серії MD. Про це повідомляє South China Morning Post.

На відео представлений, зокрема, запуск одного з таких "літаків" з висотного аеростата. В академії заявили, що він досяг швидкості 7 М, після чого здійснив вдалу посадку.

Нагадаємо, новий апарат MD-22 був представлений на авіасалоні в Чжухаї позаторік. Його позиціонують як демонстратор і випробувальну платформу для гіперзвукових технологій. У майбутньому їх можуть застосовувати для військових цілей, наприклад, розвідки.

Відео дня

Зазначимо, що на новому відео можна бачити позначення "MD-19". Тобто, мова, очевидно, йде про інший апарат цієї серії.

За даними з відкритих джерел, довжина MD-22 становить 10,8 м, тоді як ширина становить 4,5 м. Він може літати зі швидкістю до 7 М і має дальність польоту до 8 тис км.

Гіперзвукова зброя - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати після кількох невдалих спроб провели перший успішний випробувальний запуск гіперзвукової ракети Dark Eagle.

До складу батареї входив мобільний пункт управління та пускова установка. Саме з останньою було пов'язано найбільше труднощів під час випробувань.

Також нагадаємо, що нещодавно західні експерти заявили, що гіперзвукова зброя РФ може змінити майбутні війни. Втім, інші фахівці сумніваються у здатності росіян створити справжні гіперзвукові комплекси.

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