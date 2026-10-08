Українська балістика полетить на Москву у середині 2027 року, - експерт

Російські окупанти вже завдавали ударів по українським виробничим потужностям з метою зриву програми української балістики.

Українські балістичні ракети можуть бути готовими для ударів по Москві у перспективі не раніше середини наступного року. Однак, це відбудеться, якщо нічого не заважатиме розвитку цієї програми. Про це розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері "Фабрики новин".

"З’явиться балістика – будемо наносити удари по Москві, Але, це перспектива, скажімо, середини наступного року", - відзначив Романенко.

При цьому, він вважає, що за допомогою балістики Силам оборони буде вдаватися набагато легше прориватися через ешелоновану оборони Москви, оскільки російські засоби протиповітряної оборони, і зокрема комплекс С-400, не дуже ефективні для перехоплення балістики. "С-400 на грані так PAC-1/PAC-2. Тобто, ураження "hit-to-kill" там не передбачене [ураження цілі шляхом прямого зіткнення]. Можливо вони і позбивають наші ракети, але ж бойові частини все-одно попадають на Москву", - відзначив Романенко.

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РФ вже знищувала українські виробництва балістики

Фахівець зауважив, що українським виробникам зброї доводиться працювати в умовах постійних російських ударів. Він додав, що хоча у звітах про відбиття крайньої масованої російської атаки не вказувалася кількість російських балістичних ракет, запущених загарбниками, але, напевно, значна їхня кількість прилетіла по українським виробничим потужностям.

Таким чином, на думку Романенка, передбачати можна, коли вже буде готова українська балістика для ударів по РФ, але такі передбачення можна робити, якщо "усе буде йти нормально".

"А якщо не буде? А якщо виведуть з ладу поряд електричну станцію? Наприклад, не сам об’єкт, а електричну станцію, яка заживлює завод", - додав авіаційний експерт.

Він переконаний, що виробництво компонентів треба максимально виводити за межі України в такі країни як Німеччина, Велика Британія тощо.

Також він розповів, що раніше звернув увагу на певні російські повідомлення про нанесення ударів по українським виробництвам у минулому році, коли Україна намагалася розгорнути якусь ракетну систему, можливо йшлося про "Сапсан". "Таким чином, росіяни вважають, що вони зірвали випуск української балістики", - відзначив Романенко.

Українська балістика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, влітку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський висловив думку, що серійного виробництва балістики в Україні не буде до кінця війни, адже її треба буде постійно вдосконалювати для обходу російської ППО.

Однак, співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна вже проводить наземні тести двигуна для української балістичної ракети FP-9 і вже найближчим часом почнуться перші випробування "на Москві".

У серпні президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом 2026-2027 років вдасться створити українську балістику й відповідні засоби антибалістичної протидії.

1 жовтня Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала у бою тактичну балістичну ракету FP-7.

Як відомо, ракета FP-7 - це клон радянської ракети від С-400 і зроблена для того, "щоб наповнювати існуючі пускові".

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