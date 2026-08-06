Коли в України з'явиться власна балістика: Зеленський розкрив терміни

Українські виробники зброї вже вийшли на необхідний рівень у розробці власної балістики і тепер мають прискоритися.

Протягом 2026-2027 років вдасться створити українську балістику й відповідні засоби антибалістичної протидії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм-каналі. Він зазначив, що відбулася нарада щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань по антибалістичній програмі FREYJA.

"Залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення", - повідомив Зеленський.

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За його словами, у цій роботі задіяні РНБО, прем’єр-міністр та міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості.

"Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему – це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів", - наголосив Зеленський.

Крім того, на нараді обговорили ключові виклики, а саме – доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва.

"Вдячний також і нашим партнерам, які допомагають та які самі приєдналися до головних наших оборонних програм. FREYJA рухається, і це важливо. Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз. Підтримуємо та очікуємо ще приєднання наших країн-партнерів, які спроможні зробити свій внесок, до Антибалістичної коаліції", - додав глава держави.

Окремо Зеленський розповів, що говорили й про роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot.

У зв’язку з цим, глава держави очікує від МЗС та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, які вже були визначені й неодноразово проговорені.

Програма FREYJA: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне зробити готовим прототип європейської антибалістичної системи FREYJA у першій половині 2027 року. При цьому 3 серпня Зеленський повідомив, що Україні треба 100 систем в межах проєкту FREJYA для закриття неба.

А у липні головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман стверджував, що вже восени удари українською балістикою по Москві стануть реальними.

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