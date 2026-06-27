Чекаємо найближчим часом: у Fire Point анонсували перший політ української балістики

Україна вже має власні балістичні ракети, однак їх використання не має сенсу через малу дальність, зазначив Штілерман.

Україна вже проводить наземні тести двигуна для української балістичної ракети FP-9 і вже найближчим часом почнуться перші випробування "на Москві". Про це в інтервʼю PRESSING заявив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.

На запитання, в чому основна складність виробництва FP-9, він відповів:

"Треба було побудувати свій ПХЗ, це завод по заливці твердопаливних двигунів. Там достатньо велика вага цього двигуна і треба це все з одного міксера заливати. Треба мати великий міксер, який буде здатний за один раз залити таку велику ракету. Зараз все це зроблено і ми чекаємо на перший політ у найближчий час".

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Водночас Штілерман зазначив, що наразі Україна вже має балістичні ракети, здатні летіти на відстань до 300 кілометрів. Однак за словами представника компанії, Україні немає сенсу її використовувати.

"В 15 разів менше грошей таким літаком (БПЛА, – УНІАН) з трохи іншим крилом ми можемо доставити ту саму бойову частину в 200 кг на 380 км. За 40 тисяч доларів, а не за 600 тисяч. Немає просто сенсу. Ну може коли треба швидко знищити якусь пускову установку Іскандерів, які тільки розгорнулися. Зараз ми ці ракети виготовляємо, складуємо для майбутнього проекту "Фрея", – додав Штілерман.

Він також зазначив, що Україна здатна виробляти більше балістичних ракет, ніж Росія, якщо буде достатнє фінансування. Причиною цьому є стратегія створення засобів ураження.

"Ми не женемося за складними інженерними рішеннями, які будуть давати максимальну ефективність з точки зору відношення маси і ціни. Ні, ми женемось за одним – за масовим виробництвом", – пояснив Штілерман.

На запитання, якою буде приблизна вартість ракети FP-9, він відповів, що це буде менше 1 млн доларів.

Українська балістика: важливі новини

Раніше Штілерман заявляв, що Fire Point планує виробити близько 20 тестових екземплярів балістичної ракети FP-9 на старті. За його словами, українська балістика може полетіти по Москві вже до кінця літа – початку осені.

На думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Україна не зможе запустити у серійне виробництво власну балістичну ракету до кінця війни. Причиною цьому є те, що українським виробникам доведеться постійно вдосконалювати цю ракету для обходу російської ППО.

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