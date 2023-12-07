Компанія також має намір найближчим часом почати збірку свого бронетранспортера Fox в Україні.

Україна домагається від союзників можливості виробляти західну техніку на своїй території. Питання щодо запуску виробництва озброєння вже обговорюють з низкою компаній – зокрема, німецьким концерном Rheinmetall.

Про це пише The Wall Street Journal. Як повідомив представник концерну, Rheinmetall вже ремонтує німецьку військову техніку в Україні.

"Компанія має намір найближчим часом почати збірку свого бронетранспортера Fox в Україні, відправивши його компоненти через кордон в тому, що вона охрестила "Лисицею в коробці". Надалі амбіціями Rheinmetall є виробництво нового танка "Пантера" і засобів ППО в Україні", – йдеться в матеріалі.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер зазначив, що виробництво техніки в Україні буде обходитися дешевше, враховуючи більш низькі витрати на робочу силу.

Роль Rheinmetall у виробництві зброї для України

Німецький концерн Rheinmetall виробляє низку техніки, яку використовують на полі бою українські військові. Вже давно ходять чутки про те, що компанія відкриє своє виробництво на території України. Очікується, що Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже наступного року, а першу продукцію випустять у першій половині 2024 року.

На початку грудня стало відомо, що компанія отримала контракт на поставку в Україну артилерійських боєприпасів загальною вартістю близько 142 мільйонів євро.

В рамках угоди Rheinmetall виготовить десятки тисяч снарядів калібру 155 мм. Однак поставлені вони будуть тільки в 2025 році.

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