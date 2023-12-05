Раніше керівництво компанії обіцяло виготовляти в Україні новітні бронетранспортери і БМП.

В українському уряді підтвердили наміри укласти угоду з німецьким концерном Rheinmetall щодо виробництва бронетехніки на території України. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, запустити виробництво планують "у найближчій перспективі", повідомляє прес-служба уряду.

"Це флагманський проект єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки. У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech", — наголосив прем’єр.

Шмигаль нагадав, що в жовтні під час його візиту до Берліну разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом вони дали старт співпраці українського оборонно-промислового комплексу з німецьким збройним концерном Rheinmetall.

Відео дня

Виробництво бронетехніки Rheinmetall в Україні

Як писав УНІАН, днями президент Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю німецьким ЗМІ повідомив, що сподівається укласти з українським урядом контракт на початку 2024 року, який дозволить почати виробництво німецької бронетехніки на українських заводах вже влітку.

Однак деякі аналітики скептично відреагували на цю заяву і зазначили, що, перш ніж радіти, варто все ж дочекатися підписання угоди. Адже ще у липні Паппергер вже обіцяв запустити виробництво танків в Україні не пізніше вересня. Однак цього досі не сталося.

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