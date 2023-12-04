Компанія підтвердила, що днями виграла великий тендер на зброю для ЗСУ.

Компанія Rheinmetall отримала масштабне замовлення на поставку в Україну артилерійських боєприпасів загальною вартістю близько 142 мільйонів євро. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Замовлення передбачає відправку десятків тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Але є один неприємний нюанс. "Боєприпаси будуть поставлені в 2025 році", - сказано в повідомленні.

Замовником є неназвана країна-партнер НАТО, яка задекларувала намір підтримати Україну в її оборонній боротьбі. Снаряди вироблятиме підрозділ Rheinmetall Expal Munitions - нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи.

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Також повідомляється, що виробництво і поставка близько 40 000 снарядів для України з попереднього замовлення вже має відбутися в 2024 році. При цьому в компанії нагадали, що в жовтні 2023 року уряд Німеччини розмістив у Rheinmetall замовлення ще на понад 100 000 снарядів калібру 155 мм, призначених для України, а також додаткові снаряди DM 121 фугасної дії. Вартість замовлення не названа, але вона вимірюється у "сотнях мільонів євро".

"Попит на артилерійські боєприпаси наразі дуже високий, що пов’язано не лише з потребами України, а й необхідністю поповнити переважно порожні склади боєприпасів Німеччини та інших країн НАТО та ЄС. У 2024 році компанія Rheinmetall планує значно збільшити потужності виробництва боєприпасів на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії, довівши річну потужність виробництва до близько 700 000 артилерійських снарядів", - зазначають в компанії.

Співпраця України з концерном Rheinmetall

Як повідомляв УНІАН, німецький збройовий концерн Rheinmetall Group планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України вже у 2024 році. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що він розраховує на укладення відповідного контракту з Україною на будівництво колісного бронетранспортера Fuchs і новітньої бойової машини піхоти Lynx вже на початку наступного року.

При цьому він додав, що після підписання контракту німці хочуть побудувати перший повнопривідний броньовик в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx — через 12-13 місяців.

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