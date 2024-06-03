Литовський уряд вже підписав угоду з німецьким виробником.

Німецький гігант військової промисловості Rheinmetall побудує в Литві завод. Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підписала угоду з німецьким виробником на 180 мільйонів євро, повідомило Міністерство економіки Литви.

"Створення заводу Rheinmetall в Литві є дуже важливим кроком на шляху до задоволення нагальних потреб оборони і безпеки нашої країни. Це допоможе нам забезпечити безперебійний доступ до необхідного озброєння та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукцію, необхідну для європейської оборони. Очікується, що інвестиції у розмірі понад 180 мільйонів євро також дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць на новому заводі", – зазначила міністр економіки Литви.

Зазначається, що для забезпечення безпеки Литви Сейм також схвалив поправки до законів, що полегшують розвиток великих проектів, за ініціативою Міністерства економіки та інновацій. Інвестори, в тому числі Rheinmetall, зможуть скористатися цими положеннями. Поправки спрощують процедури, пов'язані з просторовим плануванням, формуванням земельних ділянок та будівництвом. Це дозволить оборонній промисловості розпочати роботу в Литві в найкоротші терміни.

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Завод 155-мм артилерійських боєприпасів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік, надано статус великого проекту. Очікується, що конкретне місце розташування буде оголошено найближчими тижнями, пише LRT.

Заступник міністра транспорту Юліус Скачкаускас заявив минулого тижня, що будівництво заводу Rheinmetall має розпочатися в жовтні цього року.

Плани Rheinmetall в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

Так, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Щодо запланованого спільного підприємства: швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися.

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