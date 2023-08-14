Україна отримає системи захисту від безпілотників на суму 70 мільйонів євро.

Норвегія надасть Україні системи захисту від безпілотників CORTEX Typhon, які виготовить компанія Kongsberg Defence&Aerospace.

Як повідомляє норвезький уряд, компанія Kongsberg Defence&Aerospace підписала контракт із Міжнародним фондом України (IFU), який очолює Великобританія, на постачання в Україну безпілотних авіаційних систем.

"Постачання складається з декількох систем CORTEX Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом заподіяння фізичних збитків або виведення загрози з ладу іншим способом", - йдеться у повідомленні.

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Вартість контракту складає 56 млн. фунтів стерлінгів, або близько 70 млн. євро.

Раніше Велика Британія та Норвегія спільно передали партію мікродронів, транш яких фінансували із британського фонду військової допомоги Україні на суму $9,1 млн доларів США.

Допомога Україні від Норвегії

Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року.

У червні Норвегія спільно з Данією погодили передачу Україні додаткових артилерійських снарядів.

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