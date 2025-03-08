Північна Корея може спустити підводний човен на воду через один або два роки.

Північна Корея вперше показала свій атомний підводний човен, який може становити серйозну загрозу безпеці Південної Кореї і США. Як пише Associated Press, північнокорейські держЗМІ повідомили про візит лідера Кім Чен Ина на великі верфі, де будуються військові кораблі. При цьому було опубліковано фотографії Кім Чен Ина поруч з "атомним підводним човном зі стратегічними керованими ракетами".

Корейське центральне новинне агентство (KCNA) не надало подробиць про підводний човен, але повідомило, що Кім був проінформований про його будівництво.

Як прокоментував AP південнокорейський експерт Мун Гин Сік, човен, мабуть, належить до класу 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет. Він сказав, що використання терміна "стратегічні керовані ракети" означає, що він нестиме ядерну зброю.

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Це перший випадок, коли Пхеньян публічно розкрив інформацію про будівництво такого судна. У 2021 році Кім пообіцяв ввести в експлуатацію атомний підводний човен у відповідь на нібито ескалацію військових погроз з боку США.

Водночас Мун сказав, що Північна Корея могла отримати російську технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на підводному човні, в обмін на постачання звичайної зброї і військ для підтримки військових зусиль Росії проти України.

Він також сказав, що Північна Корея може спустити підводний човен на воду через один або два роки, щоб перевірити його можливості перед фактичним розгортанням.

Північна Корея має приблизно 70-90 дизельних підводних човнів. Однак вони здебільшого старі та здатні запускати лише торпеди та міни, а не ракети.

Ядерна зброя

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що політика Дональда Трампа, ймовірно, спровокує значно більшу напругу ядерного протистояння у світі.

Так, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заговорив про зміцнення ядерного щита. За його словами, КНДР готується до "довготривалої конфронтації з ворожими країнами".

У Німеччині також задумалися над власною ядерною зброєю на тлі дій Трампа щодо України та інших партнерів.

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