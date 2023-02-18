Варшава розгляне питання постачання старих радянських літаків, але не F-16.

Польща не передаватиме Україні американські винищувачі F-16, тому що їх мало. Про це заявив президент країни Анджей Дуда в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, що підготовка льотчиків і наземного персоналу з обслуговування F-16 потребує тривалого часу. З цієї причини Польща розгляне можливість поставити Україні старі радянські літаки.

"Якщо українські пілоти будуть готуватися до цього, то, без сумніву, навчання займе багато місяців. Зате, якщо будуть надаватися літаки МіГ-29 або, наприклад, літаки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу. У нас ще є кілька таких літаків, і ми будемо розглядати це питання", - сказав Дуда.

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Однак основною проблемою з F-16 є та обставина, що у Польщі їх просто мало. Тому їх поставка можлива тільки при взаємодії всієї коаліції країн-партнерів України.

"Якщо серед країн НАТО буде створена широка авіаційна коаліція, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це станеться, ми повинні обговорити з нашими союзниками", – підкреслив польський лідер.

Проблема поставки винищувачів в Україну

Після рішення про відправку великої кількості західних танків в Україну Київ почав піднімати питання передачі також винищувачів. Однак у НАТО наполягають, що спочатку Захід повинен виконати зобов'язання по вже обіцяним озброєнням.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, на поточний момент жодна країна не дала твердих обіцянок поставити Україні винищувачі в осяжні терміни.

Деякі країни, наприклад, Великобританія, зараз озвучують чітку позицію, що точно не дадуть Україні бойових літаків у найближчі кілька років.

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