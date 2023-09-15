Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що понад десять танків Abrams, які обіцяли для ЗСУ Сполучені Штати Америки, найближчим часом прибудуть в Україну.
За його словами, екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання, повідомляє Українське Радіо.
"Щодо постачання "Абрамсів", - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - сказав Данілов.
Секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, аніж про це повідомлялося раніше.
"Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю", - додав він.
Abrams для України - подробиці
Дві сотні українських танкістів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту танків Abrams, після закінчення у серпні основного курсу комбінованих навчань. Про це розповів речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. Він уточнив, що навчання були продовжені за запитом України.
6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.