Секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, аніж про це повідомлялося раніше.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що понад десять танків Abrams, які обіцяли для ЗСУ Сполучені Штати Америки, найближчим часом прибудуть в Україну.

За його словами, екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання, повідомляє Українське Радіо.

"Щодо постачання "Абрамсів", - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, аніж про це повідомлялося раніше.

"Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю", - додав він.

Abrams для України - подробиці

Дві сотні українських танкістів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту танків Abrams, після закінчення у серпні основного курсу комбінованих навчань. Про це розповів речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. Він уточнив, що навчання були продовжені за запитом України.

6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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