Рішення про постачання в Україну німецьких танків Leopard було ухвалено з деяким запізненням. Про це заявив віце-канцлер - міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю виданню Die Zeit.
"Трохи запізно, але, принаймні, це [рішення] вже ухвалено", — заявив він, коментуючи поставки озброєння.
За словами Хабека, зараз уряд робить все можливе, щоб німецькі танки якомога швидше опинилися в руках українців, оскільки "всі чекають жахливого російського наступу".
Водночас віце-канцлер виключив передачу Україні винищувачів найближчим часом, пославшись на побоювання Німеччини стати безпосереднім учасником воєнного конфлікту.
"Ми не обговорюємо це питання", — підкреслив Хабек.
Поставки танків Leopard в Україну
Київ домагався від Берліна поставок танків Leopard практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Однак щоразу уряд Шольца відхиляв ці запити, побоюючись ескалації війни.
11 січня президент Польщі офіційно оголосив про намір передати Україні наявні у польської армії "Леопарди". Оскільки для такого реекспорту потрібен дозвіл Німеччини, тиск на Берлін різко посилився.
25 січня - після двох тижнів інтенсивних переговорів – Шольц дав згоду на поставку танків "Леопард" з власних запасів Німеччини, а також з інших країн.