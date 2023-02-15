Німеччина обіцяє передати танки якомога швидше, щоб надолужити згаяний час.

Рішення про постачання в Україну німецьких танків Leopard було ухвалено з деяким запізненням. Про це заявив віце-канцлер - міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю виданню Die Zeit.

"Трохи запізно, але, принаймні, це [рішення] вже ухвалено", — заявив він, коментуючи поставки озброєння.

За словами Хабека, зараз уряд робить все можливе, щоб німецькі танки якомога швидше опинилися в руках українців, оскільки "всі чекають жахливого російського наступу".

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Водночас віце-канцлер виключив передачу Україні винищувачів найближчим часом, пославшись на побоювання Німеччини стати безпосереднім учасником воєнного конфлікту.

"Ми не обговорюємо це питання", — підкреслив Хабек.

Поставки танків Leopard в Україну

Київ домагався від Берліна поставок танків Leopard практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Однак щоразу уряд Шольца відхиляв ці запити, побоюючись ескалації війни.

11 січня президент Польщі офіційно оголосив про намір передати Україні наявні у польської армії "Леопарди". Оскільки для такого реекспорту потрібен дозвіл Німеччини, тиск на Берлін різко посилився.

25 січня - після двох тижнів інтенсивних переговорів – Шольц дав згоду на поставку танків "Леопард" з власних запасів Німеччини, а також з інших країн.

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