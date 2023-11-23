Комплекс має два завдання: по-перше, збільшити дальність застосування FPV-дронів, а, по-друге, максимально убезпечити бойові розрахунки.

"Центр комплексних безпілотних рішень" (ЦКБР) розробив та провів випробування нового комплексу дальнього цифрового зв’язку "Метроном", призначеного для FPV-систем.

Як заявив генеральний директор ЦКБР Дмитро Кузякін в інтерв'ю ТАСС, цей комплекс має вирішити два завдання з покращення експлуатації такого озброєння на полі бою: по-перше, збільшити дальність застосування FPV-дронів, а, по-друге, максимально убезпечити бойові розрахунки.

Завдяки комплексу "Метроном" противник нібито може "рознести" місце старту FPV-дрона та розрахунку. Під час випробувань нібито вдалося успішно запустити дрон з автомобіля на відстані у понад 7 км, здійснити маневри та посадити дрон на тій же відстані.

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"Метроном", як кажуть розробники, "не використовує додаткові системи подовження зв’язку, які необхідно тримати у повітрі як ретранслятор". Водночас загальна дальність, на якій FPV-дрони зможуть зрештою нищити цілі за допомогою цього комплексу не розкривається, але можна обережно припустити, що йдеться про декілька десятків кілометрів.

Застосування комплексу "Метроном" разом з FPV-дронами, які оснащені пристроями для переходу в сплячий режим "змінять самі сценарії застосування FPV-дронів на полі бою", запевняє Кузякін.

Військовий портал Defense Express зазначає, що актуальним залишається питання, як продемонструє себе "Метроном" на практиці, але загалом варто відзначити тенденцію противника з удосконалення тих чи інших можливостей та сценаріїв використання FPV-дронів на полі бою.

Наприклад, одним з варіантів збільшення дальності FPV-дрона може бути використання мультикоптерів-"дрононосців". Також ворог останнім часом активізував удари FPV-дронами вночі, оснащуючи їх нічними камерами. Крім того, окупанти починають оснащувати свої дрони системами самонаведенням.

Інші новинки в армії країни-окупанта

Як писав УНІАН, окупаційні війська почали використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту". Наскільки це відповідає дійсності, проаналізували експерти американського Інституту вивчення війни.

Також ми розповідали, що російські ЗМІ вихваляються новою крилатою ракетою, якою оснастять винищувач Су-57. Стверджується, що ракета має невеликі розміри, але її дальність така ж як і у ракет стратегічної авіації, таких які несуть Ту-95МС і Ту-160.

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