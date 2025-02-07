Індія є однією з небагатьох країн, яка продовжує закуповувати російську зброю.

Російський Су-57 привезли на виставку озброєння Aero India 2025, яка буде проходити в місті Бенгалуру з 10 по 14 лютого. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Для Су-57 це буде друга іноземна демонстрація – вперше літак показали поза межами самої РФ в минулому році, під час виставки Airshow China, яка проходила в КНР.

Для самої РФ піар-акція виявилась провальною, адже китайці, які побачили літак впритул, висміяли російську культуру виробництва.

Індійський дебют Су-57 також спричинив свого роду "‎скандал"‎. Після того, як Індія допустила росіян, Сполучені Штати скасували демонстраційні польоти винищувачів F-35 та F-16.

Вочевидь, Москва знову буде намагатись продати індійцям свій винищувач. Втім, шанси на це аналітики оцінюють як мізерні, адже раніше Індія вийшла із спільної програми розробки літака, яка отримала назву FGFA. Причиною цього назвали загальну невідповідність Су-57 вимогам п’ятого покоління.

Нова зброя росіян – останні новини

Окрім Су-57, Росія також активно просуває на міжнародні ринки ще один винищувач "‎п’ятого покоління"‎ – більш легкий літак Су-75 Checkmate. Москва планує побудувати перші два літака нового типу в цьому році.

Згідно з планом, один з літаків задіють для наземних статичних випробувань, а другий – для льотних тестів. Якщо за підсумками випробувань на винищувач знайдеться замовник, підприємство КнААЗ створить додаткові виробничі потужності.

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