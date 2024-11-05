Побачивши літак впритул, китайці висміюють виробництво РФ.

Перша участь російського винищувача Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China 2024 у Чжухає (Китай) продемонструвала значне відставання авіаційної техніки РФ від сучасних стандартів, зокрема - від вимог п'ятого покоління.

Як пише Defence Express, виявилося, що попри заяви Росії про новітні технології, цей літак не виправдовує високих очікувань, що засвідчили й численні відеоматеріали, зроблені китайськими глядачами з близької відстані. "Викриття" сталося через те, що російська сторона не змогла забезпечити зону обмеженого доступу, через що китайські спостерігачі отримали змогу детально розглянути фюзеляж літака.

"Перша ж участь Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China ознаменувала остаточне руйнування міфу про те, що цей літак хоча б якось належить до п'ятого покоління. А також стала доказом того, що всі російські технології авіабудування залишились у XX сторіччі. Справа була лише в тому, що росіяни не змогли забезпечити зону заборони доступу для глядачів і китайці вільно зафільмували Су-57 безпрецедентно близько", - повідомляє видання.

Йдеться, що перш за все, привертати до себе увагу велика кількість болтів на панелях корпусу, що суперечить загальним принципам зниження видимості для радарів. Хоча ці недоліки обговорювалися і раніше, на оприлюдненому відео помітна низька якість стикування елементів, що викликало подив у експертів та критиків.

"Впадає в очі величезна кількість болтів, на яких тримаються панелі фюзеляжу, але про це було відомо і раніше. Інша справа, що якість стикування елементів не витримує жодної критики", - наголошують експерти.

Особливої уваги заслуговують кадри хвостової частини літака, які вперше попали у мережу. Зокрема фіксуються кріплення з різними типами шліців - хрестовими, прямими та шестигранними. За словами фахівців, такий підхід до з'єднань, в тому числі - стикування стулок внутрішнього відсіку озброєння з іншими елементами фюзеляжу, говорить про нерівномірний рівень технологічності, а також про загальну культуру виробництва.

Такі відео швидко поширюються китайськими соціальними мережами, де місцеві користувачі кепкують із рівня виконання російської техніки. При цьому фахівці зазначають, що літак, який представлений на виставці, не є серійним, це прототип. З огляду на його номер – 054, це модель Т-50-4, четвертий зразок для випробувань, що мав би представляти найвищий стандарт.

Китайські коментатори для порівняння наводять власний винищувач Chengdu J-20, який позиціонується як представник п'ятого покоління, але також не демонструється на показах так близько.

Експерти впевнені: з огляду на конструкцію та технологічні особливості, Су-57, який Росія продовжує називати п'ятим поколінням, не відповідає цим характеристикам. З його технологій малопомітності можна виділити лише загальні контури фюзеляжу, тоді як в аналогічному американському F-35 реалізовані значно досконаліші рішення для приховування від радарів.

Треба зазначити, що Airshow China - найбільша авіаційно-космічна виставка в Китаї, де представляють новітні технології в галузі військової та цивільної авіації, а також космонавтики. На виставці демонструють не лише літаки, а й безпілотні літальні апарати, системи безпеки та технологічні новинки в авіації.

Західні ЗМІ повідомляють, що китайські користувачі та експерти критикують російський Су-57, побачивши його на виставці Airshow China 2024, головним чином через низьку якість збірки та сумнівний рівень стелс-технологій. Китайські глядачі відзначили, що на фюзеляжі Су-57 помітно багато болтів, шви панелей нерівні, а також різняться типи кріплень, що вражає низьку технологічність. Деякі важливі компоненти, такі як інфрачервона система виявлення, були відсутні, що також викликає сумніви щодо його повноцінної функціональності та відповідності п'ятому поколінню винищувачів.

Російський літак Су-57

Нагадаємо, російський Су-57 вперше помітили в Китаї. Су-57 здійснив показовий політ під час підготовки до аерокосмічної виставки Airshow China 2024 у Чжухаї. Російські пропагандисти говорять про те, що це може бути передсерійний винищувач Т-50-4 з бортовим номером 054. У РФ називають Су-57 винищувачем п'ятого покоління, але окупанти використовують його для пусків ракет Х-59, які не влазять у внутрішні відсіки.

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