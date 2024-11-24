За словами джерела, два заводи з виробництва БПЛА розташовані в Татарстані.

У Росії розташовані два заводи з виробництва БПЛА "Герань-2" (Shahed 136), на яких випускаються сотні дронів щотижня. Про це розповіло джерело з уряду України, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що підприємства розташовані в Татарстані, приблизно за 1300 км від кордону з Україною.

У виданні поділилися, що росіяни запускають безпілотники по Україні майже одразу після їхнього виробництва. Попри те, що їх легше збивати, ніж високошвидкісні ракети, вони сковують протиповітряну оборону й можуть завдати серйозної шкоди.

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У жовтні окупанти сумарно запустили по Україні 2023 дрони Shahed 136, що є рекордним показником від початку повномасштабного вторгнення РФ, підкреслили журналісти. При цьому атаки на великі українські міста відбуваються майже щоночі.

За словами українських військових джерел, росіяни також намагаються впровадити в Shahed 136 штучний інтелект, щоб створити "рій дронів". За задумом, безпілотники спілкуватимуться між собою та координуватимуть атаки так, щоб придушити протиповітряну оборону України. Проте поки що невідомо, наскільки ефективною може бути ця технологія.

Крім того, журналісти з'ясували, що окупанти постійно модифікують свої безпілотники, щоб зробити їх ефективнішими. Вони нагадали про те, що на початку листопада росіяни оснастили частину дронів термобаричними боєголовками, які при детонації створюють вогняні хмари. Це особливо небезпечно, якщо БПЛА вибухає всередині будівлі.

У виданні зазначили, що безпілотники Shahed 136 коштують відносно недорого, тому їх недоцільно збивати ракетними комплексами Patriot, вартістю близько 4 млн доларів. Журналісти поділилися, що частіше українські військові використовують кулемети або FPV-дрони.

Атаки безпілотниками по Україні

Раніше УНІАН писав, що вранці 22 листопада російські окупанти атакували Суми ударним безпілотником типу "шахед" зі шрапнеллю. За словами голови Сумської військової адміністрації Володимира Артюха, ця зброя застосовується для знищення людей, а не об'єктів.

Крім того, 18 листопада в Глухові в будинок влетів російський ударний дрон. Унаслідок атаки окупантів загинули жінка та двоє її синів.

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