Раніше повідомлялось, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025-го.

Перша партія літаків Mirage 2000-5, які Франція поставить Україні на початку наступного року, буде складатись із трьох крилатих машин. Про це повідомляє французька економічна і фінансова газета La Tribune.

"‎Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року"‎, – пише видання.

Як зазначає газета, ці літаки зможуть використовувати, зокрема, крилаті ракеті SCALP і бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER). Це досить сучасна зброя, яка вже зарекомендувала себе в російсько-українські війні.

Відео дня

На одному з раніше представлених відео можна бачити, як українські винищувачі МіГ-29 запускають бомби AASM, під які раніше адаптували ці літаки. У той же час носіями Storm Shadow/SCALP виступають українські бомбардувальники Су-24.

Mirage 2000-5 – довідка УНІАН

Mirage 2000-5 являє собою відносно сучасну модифікацію французького літака Dassault Mirage 2000, який здійснив перший політ у 1978 році.

Це одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який має низькорозташоване трикутне крило. Всього побудували понад 600 таких літаків різних версій.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив її президент Еммануель Макрон. Кількість винищувачів тоді не назвали, однак експерти повідомляли, що загальна кількість Mirage 2000-5 у повітряних силах Франції становить 27 літаків.

Також раніше повідомлялось, що Україна може отримати до 20 винищувачів Mirage 2000-5, однак потім експерти прийшли до висновку, що в реальності нашій країні можуть передати навіть менше 12 таких літаків.

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