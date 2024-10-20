Експерт відзначив, що це пов’язано з двома ключовими складовими.

Процес передачі Україні французьких літаків Mirage 2000 відбувається швидше за передачу американських багатоцільових літаків F-16.

Про це експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "Якщо говорити про постачання Україні літака Mirage 2000, швидше за все йдеться про модифікацію 5F. Ми бачимо, що ці процеси значно швидше відбуваються, ніж це було з F-16", - сказав Долінце.

Експерт відзначив, що це пов’язано з двома ключовими складовими.

Відео дня

"Перше - даний літак повністю французький. Тобто, потрібне лише рішення уряду Франції для передачі цих літаків. Крім того, Франція має усю відповідну інфраструктуру для підготовки особового складу, забезпечення технічного обслуговування, і так само це стосується боєкомплекту для цих літаків", - пояснив Долінце.

Він нагадав, що ситуація з F-16 була кардинально іншою, бо літаки знаходилися у різних країнах Євросоюзу, і треба було отримати погодження від США на передачу цих літаків.

"Друга складова стосувалася самих озброєнь. Необхідно було отримати відповідні ракети типу "повітря-повітря", "повітря-земля", різні боєприпаси. Це вимагало погоджень цілої низки країн, які були виробниками тих чи інших видів озброєнь", - додав експерт.

Разом з тим, Долінце повідомив, що існують певні особливості у питанні освоєння літака.

"Якщо говорити про F-16, то український льотний і інженерний склад навчався разом з іншими групами, тобто це було по 3, 5, 7 студентів, які долучалися до загальної групи, в якій навчалися представники різних країн, з різним рівнем підготовки, і це суттєво збільшило час на підготовку", - розповів експерт.

Водночас, стосовно літаків Mirage 2000 ситуація кардинально інша.

"Зоднієї сторони, Франція потроху скорочує флот цього літака. Це означає, що нових пілотів готувати потреби немає і це дає можливість повністю готувати українські групи. Тобто, можна одразу набрати 10-20 українських пілотів", - сказав Долінце.

Також, з точки зору матеріально-технічної бази, навчальні центри вже існують у Франції. Ці центри не мають великої завантаженості, а можливо, що там лише українці навчаються.

"Це одразу дозволяє отримати прямий доступ до бойового літака, до навчального літака, без черги одразу нальотувати необхідну кількість годин", - відзначив експерт.

Ще одною важливою складовою він назвав характеристики літака.

Він сказав, що Mirage 2000 – це літак-винищувач або літак-перехоплювач. "Ключова задача – це якраз протиповітряна оборона та знищення ворожої авіації. Дальність бойового застосування 1500 км, що втричі більше, ніж у F-16, у якого бойовий радіус 550 км. Він може бути збільшений лише у разі наявності так званих літаків для дозаправки або створення мережі аеродромів підскоку, тобто, кожних 500-700 км літак повинен сідати на аеродром підскоку, проводити необхідні роботи і дозаправлятися", - сказав експерт.

Водночас, Mirage 2000 може 1500 км здійснювати бойовий радіус без додаткових дозаправок.

Долінце повідомив, що у літаків Mirage 2000 ключова задача – велика дальність і наявність ракет типу "повітря-повітря". Але літаки, які отримає Україна, потенційно можуть бути розширені для використання і завдання ударів по наземним цілям.

Водночас, у F-16 потужніші радари, а оскільки ці літаки є багатоцільовими, вони можуть нести більше різних типів ракет і бомб.

Західні винищувачі для ЗСУ

Перші літаки Mirage 2000 надійдуть до України на початку 2025 року. Франція також підготує українських пілотів.

Згідно з різними джерелами, Франція передасть від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: