Новий комплекс зможе запустити 24 керованих реактивних снаряда типу GLMRS.

Американський оборонний гігант Lockheed Martin показав прототип ракетної системи, яка зможе запускати в 4 рази більше ракет, ніж M142 HIMARS. Про це повідомляє The War Zone.

У якості бази для нової системи використали машину Logistic Vehicle System Replacement (LVSR). На неї встановлено чотири універсальні пускові комірки, кожна з яких може нести шість керованих реактивних снарядів калібру 227 мм GMLRS. Тож загальна кількість ракет складає 24 одиниці.

В теорії, в одну комірку окрім ракет GMLRS може поміститись дві ракети типу PrSM, або ж пусковий контейнер під ракету ATACMS.

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Всі ці варіанти використовуються для M142 HIMARS. Втім, чи зможе нова система нести весь цей арсенал – невідомо.

Як би там не було, поки що мова йде про дослідну розробку, яка навіть не отримала ще власної назви. Коли система надійде на озброєння армії США (і чи надійде взагалі) також не повідомляється.

M142 HIMARS – останні новини

У минулому році стало відомо про успішні кваліфікаційні випробування нових ракет для систем M142 HIMARS та M270 MLRS, які отримали назву ER GMLRS. Як зазначалось, їх тестували на різні відстані, зокрема максимальну дальність, яка має становити до 150 км.

А цього року США провели випробування безпілотної версії HIMARS. Передбачається, що вона зможе використовувати такий же набір боєприпасів, як і звичайна версія реактивної артилерійської системи.

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