Зазначається, що випробування тривали протягом останніх двох років.

У США успішно провели кваліфікаційні випробування ракет для систем M142 HIMARS та M270 MLRS. Йдеться про ракети збільшеного радіусу дії ER GMLRS.

Про це повідомляє компанія Lockheed Martin, яка є виробником систем HIMARS, а також світовим лідером з продажів військової техніки та озброєння. Зазначається, що випробування тривали протягом останніх двох років.

"Кожне випробування підтвердило здатність системи інтегруватися з пусковою установкою HIMARS, а також дальність, траєкторію та точність снаряда", – йдеться в заяві концерну.

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Випробування проводили на ракетному полігоні White Sands Missile Range (WSMR) у штаті Нью-Мексико. Під час них використовувалися ракети з альтернативною та унітарною боєголовками.

Зазначається, що ER GMLRS тестували на різні відстані, зокрема максимальну дальність, яка має становити до 150 км. Після завершення випробувань компанія Lockheed Martin продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.

Випробування зброї: інші новини

У листопаді 2023 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети М51.3. Французький міністр зауважив, що ця подія підтверджує надійність французьких сил ядерного стримування і свідчить про досконалість пускової установки.

У жовтні в Туреччині провели перші випробування катера-камікадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Його розробила турецька компанія ASELSAN. Зазначалося, що мішень пішла на дно за лічені хвилини.

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