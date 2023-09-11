Україна сподівається отримати $14 мільярдів у наступному році і ще $3,3 мільярди до кінця цього року.

У 2024 році Україна сподівається отримати від США від 12 до 14 мільярдів доларів фінансової допомоги, оскільки бюджетні витрати залишаються високими на тлі триваючого вторгнення Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка.

"Переговорів поки немає, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", - заявив Марченко.

Він також сподівається, що Україна отримає від США ще $3,3 млрд до кінця року.

Відео дня

Фінансова підтримка України від США

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що від початку повномасштабної війни Росії допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько 50 млрд доларів. З цієї суми 14 млрд доларів надано на підтримку економічної стійкості України.

За словами екс-міністра оборони Олексія Резнікова, день війни з Росією коштує Україні 100 млн доларів, і найбільшим споживачем цих коштів є українська армія.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік на підтримку Збройних Сил та війну, і це більше, ніж дохідна частина бюджету у мирний час (1,3 трлн гривень).

Вас також можуть зацікавити новини: