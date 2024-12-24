Протягом 2024 року росіяни отримали 24 бойові літаки. Такі дані наводить військово-технічний портал Defence24.
"Це означає спад або у кращому разі стагнацію виробництва російських бойових літаків", – зазначає автор матеріалу. За його словами, у 2022-му та 2023-му роках росіяни отримали приблизно таку ж кількість нових бойових машин.
Нові висновки були зроблені на основі фото- та відеоматеріалів, які росіяни протягом року викладали у Мережу. Підрахунок може бути не зовсім точним, адже РФ могла не показати частину переданих машин.
Тож у 2024-му РФ отримала (за версією Defence24):
• Фронтові бомбардувальники Су-34М – 10 одиниць;
• Винищувачі четвертого покоління Су-35С – 6;
• Винищувачі четвертого покоління Су-30 – 2;
• Винищувачі "п’ятого покоління" Су-57 – 6.
Також Defence24 приводить дещо дивний список літаків, які росіяни втратили (з різних причин) в цьому році. Тут можна бачити, зокрема, "пошкоджений" стратегічний бомбардувальник Ту-160М, хоча доказів інцидентів за машинами цього типу не було представлено.
Загалом список російських втрат виглядає так:
• Су-34 – 9 втрачено, 10 пошкоджено;
• Су-25 – 4 втрачено;
• Су-27 – 3 втрачено, 1 пошкоджено;
• Су-35С – 2 втрачено;
• Су-30 – 1 втрачено;
• МіГ-31 – 2 втрачено;
• Ту-22М3 – 2 втрачено, 1 пошкоджено;
• Су-57 – 1 пошкоджено;
• Су-24 – 1 пошкоджено;
• Ту-160М – 1 пошкоджено.
Тож ж загалом мова йде про щонайменше 23 втрачені бойові літаки. Крім того, у 2024-му росіяни втратили два літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, навчально-бойовий Як-130 і важкий БПЛА С-70 "Охотник".
Повітряно-космічні сили РФ – останні новини
Нагадаємо, вчора повідомлялось про передачу російській армії нової партії бойових літаків Су-57 та Су-34.
На відео, яке оприлюднила "Об'єднана авіабудівна корпорація", можна бачити принаймні один винищувач Су-57 та один фронтовий бомбардувальник Су-34.
Про передачу Су-57 також повідомлялось у листопаді – російська сторона продемонструвала лише один такий літак (наскільки можна судити). Тоді ж повідомлялось про передачу Су-35С.