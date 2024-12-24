В 2024 році Повітряно-космічні сили РФ отримали щонайменше 10 фронтових бомбардувальників Су-34.

Протягом 2024 року росіяни отримали 24 бойові літаки. Такі дані наводить військово-технічний портал Defence24.

"‎Це означає спад або у кращому разі стагнацію виробництва російських бойових літаків"‎, – зазначає автор матеріалу. За його словами, у 2022-му та 2023-му роках росіяни отримали приблизно таку ж кількість нових бойових машин.

Нові висновки були зроблені на основі фото- та відеоматеріалів, які росіяни протягом року викладали у Мережу. Підрахунок може бути не зовсім точним, адже РФ могла не показати частину переданих машин.

Відео дня

Тож у 2024-му РФ отримала (за версією Defence24):

• Фронтові бомбардувальники Су-34М – 10 одиниць;

• Винищувачі четвертого покоління Су-35С – 6;

• Винищувачі четвертого покоління Су-30 – 2;

• Винищувачі "п’ятого покоління" Су-57 – 6.

Також Defence24 приводить дещо дивний список літаків, які росіяни втратили (з різних причин) в цьому році. Тут можна бачити, зокрема, "пошкоджений" стратегічний бомбардувальник Ту-160М, хоча доказів інцидентів за машинами цього типу не було представлено.

Загалом список російських втрат виглядає так:

• Су-34 – 9 втрачено, 10 пошкоджено;

• Су-25 – 4 втрачено;

• Су-27 – 3 втрачено, 1 пошкоджено;

• Су-35С – 2 втрачено;

• Су-30 – 1 втрачено;

• МіГ-31 – 2 втрачено;

• Ту-22М3 – 2 втрачено, 1 пошкоджено;

• Су-57 – 1 пошкоджено;

• Су-24 – 1 пошкоджено;

• Ту-160М – 1 пошкоджено.

Тож ж загалом мова йде про щонайменше 23 втрачені бойові літаки. Крім того, у 2024-му росіяни втратили два літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, навчально-бойовий Як-130 і важкий БПЛА С-70 "Охотник".

Повітряно-космічні сили РФ – останні новини

Нагадаємо, вчора повідомлялось про передачу російській армії нової партії бойових літаків Су-57 та Су-34.

На відео, яке оприлюднила "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎, можна бачити принаймні один винищувач Су-57 та один фронтовий бомбардувальник Су-34.

Про передачу Су-57 також повідомлялось у листопаді – російська сторона продемонструвала лише один такий літак (наскільки можна судити). Тоді ж повідомлялось про передачу Су-35С.

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