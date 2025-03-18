Завдяки складним системам глушіння тепер окупантам потрібно до 16 плануючих бомб, щоб розбити одну ціль.

Плануючі бомби КАБ або УМПК тривалий час були "диво-зброєю" для російських окупантів, оскільки в українців "практично не було контрзаходів".

Однак, як пише Forbes, тепер це змінилося. Тепер в українців не тільки є контрзаходи - деякі з цих контрзаходів дуже ефективні. "Раніше росіяни запускали плануючі бомби з високою точністю для атаки об'єктів на території обласних центрів, таких як Харків і Запоріжжя", - сказав виданню Нарек Казарян, чия команда з 10 осіб Night Watch в Україні розробляє системи радіоелектронної боротьби.

Новий глушник Lima від Night Watch частково відповідальний за погіршення російських плануючих бомбардувань, стверджує Казарян.

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Lima - це не традиційний глушник, який просто випромінює радіошум у бік противника. "Ми використовуємо цифрові перешкоди", - пояснив фахівець і додав, що це "комбінація глушіння, обману та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач".

"Після розгортання системи РЕБ точність бомбардувань спершу знизилася, а потім, усвідомивши неефективність цього методу ураження і неможливість досягнення мети, противник узагалі припинив обстріли обласних центрів", - констатував Казарян.

Видання зазначило, що крім ударів по містах, плануючі бомби також сипалися на позиції ЗСУ на передовій, після чого російська піхота атакувала розбиті українські війська і придушувала їх.

"Тактика першої атаки бомбою допомогла росіянам захопити місто-фортецю Авдіївка, а потім просунутися до наступного міста-фортеці Покровська", - написало видання.

Однак, коли загарбники наблизилися до Покровська, вони зрозуміли, що дещо змінилося. Коли російські війська застрягли біля міста, стало очевидно, що "золота ера божественного УМПК виявилася недовговічною", зазначив Fighterbomber, неофіційний Telegram-канал російських ВПС.

Казарян сказав, що глушилка Lima знизила кількість плануючих бомбардувань у певних районах. Глушіння навіть призвело до того, що росіяни бомбили самі себе. "Плановані бомби не досягали території України і падали в Росії або на тимчасово окуповані території", - повідав Казарян.

У Fighterbomber додали, що тепер для ураження однієї цілі може знадобитися 8 або навіть 16 плануючих бомб. І хоча КАБи недорогі - кожен коштує близько $25 тис., літаки Су, які скидають їх, недешеві.

Видання пояснило, що запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі є ризикованим і неефективним для ВПС РФ, які мають лише близько тисячі сучасних літаків, з яких приблизно 120 уже втрачено в боях проти України.

Інтенсивне українське глушіння також зупинило багато російських безпілотників. Перші зусилля Night Watch були спрямовані на "шахеди".

"Звичайно, як зазначило видання, окупанти теж глушать, але їхнє глушіння не має такого впливу, як українське. Багато російських глушилок погано зроблені й неефективні. Російська промисловість поки що не змогла розробити контрзаходи", - констатувало видання.

Журналісти розповіли, що окупанти намагалися перевести керовані із супутників боєприпаси на нові частоти, а також додавали антени - подекуди навіть потроївши кількість антен, до 12 замість звичайних 4.

Але українські сили витягли обладнання з деяких модифікованих безпілотників. Night Watch вивчила уламки, а потім допрацювала глушник Lima і план його розгортання, сказав Казарян. "Було вивчено новий тип антени, проведено математичний аналіз і виконано новий розрахунок місця розташування систем РЕБ на місцевості", - розповів фахівець.

Незважаючи на всю свою ефективність, Lima не може покрити всю лінію фронту, не кажучи вже про те, щоб покрити всю Україну. Для цього буде потрібно набагато більше систем. Якщо український уряд вирішить розгорнути глушники більш широко, Night Watch зможе виробляти по 300 систем на місяць, сказав Казарян.

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