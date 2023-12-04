Військове відомство обіцяє поставки дронів у кілька разів більші, ніж у листопаді.

У грудні поставки безпілотників для потреб ЗСУ зростуть у кілька разів порівняно з листопадом. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, Міністерство спрямує більше ресурсів на закупівлю безпілотників, особливо – тактичного рівня.

"Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться. Важливо додати, що необхідно масштабувати не лише виробництво БПЛА, але й виробництво РЕБ. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Нині для цього докладається максимум зусиль і можливих фінансових ресурсів", – наголосив посадовець.

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Гаврилюк розповів, що сьогодні ЗСУ використовують близько 70 різних модифікацій БПЛА та більше 20 різних типів боєприпасів для них.

Тим часом нещодавно до експлуатації на фронті допустили шість нових зразків систем радіоелектронної боротьби, зокрема й так звані "окопні РЕБ".

"Найближчим часом також планується тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА та засобів виявлення БПЛА", – повідомив заступник міністра.

Нове озброєння української армії – останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ мають на озброєнні таємничі реактивні дрони ADM-160 MALD, поставлені зі США. Ці дрони призначені для пуску з літаків і грають роль "приманок" для перевантаження ворожої системи протиповітряної оборони.

Також ми розповідали, що в Україні розробили стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire. Він залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу.

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