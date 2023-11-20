Новий БПЛА Backfire пройшов комісію Міноборони й скоро може проявити себе на фронті.

В Україні розробили стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Backfire - ударні дрони від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземні команди. Це убезпечує операторів", - зазначив міністр.

За його словами, зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.

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Федоров зауважив, що "пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. "Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА", - написав він.

ЗСУ отримали у розпорядження перші 3 тисячі FPV-дронів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Збройні Сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції "Єдність" - спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank. За інформацією Федорова, кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку, зазначив він. Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

За словами міністра, Україна випускає десятки тисяч дронів на місяць. Він зазначив, що в Україні з'являється безліч компаній, які займаються оборонним виробництвом, а для збільшення випуску дронів потрібні ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.

У жовтні українські морські дрони з експериментальним озброєнням вдало атакували російські кораблі. Також українці розробили усевидющий дрон-розвідник "Фурія" із радіусом дії в півсотні кілометрів, який у буквальному сенсі не дає росіянам жити.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону "Шахед".

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