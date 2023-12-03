Вперше застосування цих дронів було підтверджено світлинами у травні цього року.

Збройні сили України мають таємничі реактивні дрони ADM-160 MALD від США для пуску з літаків.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, уламки цього дрона російські окупанти знайшли на окупованій частині Херсонщини. Такі дрони запускають із літаків. Вони грають роль "приманок" для перевантаження ворожої системи протиповітряної оборони.

Це друге фото із підтвердженням про те, що наші військові використовують ADM-160 MALD при ударах по військовим об’єктам окупантів. Перша згадка датується травнем 2023 року, коли в ЗСУ з'явились Storm Shadow.

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Що таке ADM-160 MALD

ADM-160 MALD – це реактивний мініатюрний безпілотник, який призначений для імітації крилатих ракет чи інших повітряних цілей під час прориву ППО ворога. Цей дрон має довжину корпусу всього в 2,38 метрів, розмах крил – 0,65 метрів, а стартова маса – всього 45 кілограмів.

ADM-160 MALD може летіти на дальність від 460 кілометрів до 570 кілометрів, залежно від модифікації, та має достатньо багато бортової апаратури, щоб імітувати радіолокаційне відображення наче на "справжню" крилату ракету.

На один F-16 можна підвісити чотири одиниці ADM-160 MALD, на штурмовик A-10 – до 12 одиниць, на B-52 – до 16 одиниць.

"Сам факт наявності американських реактивних дронів-"приманок" ADM-160 MALD в розпорядженні Сил оборони України лишається суцільною таємницею. США не оголошували про передачу таких безпілотників для ЗСУ, який тип літака (чи літаків) в строю Повітряних Сил може бути носієм – досі невідомо також", - пише видання.

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