У Польщі наголосили, що Україні потрібні сучасні винищувачі.

Українські пілоти майже щодня проводять польоти на літаках Міг-29. Їх Польща може передати значно раніше за інше озброєння.

Про це йшлося в інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди Sky News. Він пояснив, що передача більш нових літаків потребує часу для підготовки та подолання логістичних проблем.

За словами Дуди, надання іншими країнами Україні авіації значно підвищить військову перевагу ЗСУ над окупантами.

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"Їм також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над збройними силами Росії, зараз цінно", - наголосив президент Польщі

Він нагадав, що Польща була і буде союзником України, і що його країна наполягає на збільшенні постачання озброєння. Дуда впевнений, що в майбутньому Україна повинна отримати сучасні винищувачі.

Винищувачі для України

Як підрахували в ЗСУ, щоб замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити щонайменше п'ять повітряних бригад.

Група конгресменів нещодавно закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16. Республіканець Майкл Маккол взагалі закликав дати Україні все, що потрібно для перемоги.

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