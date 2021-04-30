Це будуть четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, які відбудуться восени цього року.

В Одеській області восени відбудуться спільні українсько-румунські навчання Riverine-2021 за участі Військово-морських сил та прикордонників двох країн.

Навчання пройдуть відповідно до стандартів й процедур НАТО, повідомляє видання АрміяІнформ.

Зазначається, що це будуть четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, які відбудуться восени цього року.

В рамках цих навчань військові моряки України й Румунії проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахування особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв’язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.

"Головна ідея навчання ‒ зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць. До навчання від української сторони залучатимуться група малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони – броньовані та патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ та вертоліт Puma Naval", - пише АрміяІнформ.

Окрім цього, до навчань залучать підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

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"Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдання з висадки об’єднаного десанту морським та повітряним шляхом й взяття під контроль важливого об’єкта критичної інфраструктури. Підрозділ морської піхоти ВМС України та румунський піхотний підрозділ виконають завдання з річкового патрулювання і взяття під охорону та ескортування затриманого противника. Не менш важливим буде проведення протимінної операції на визначених ділянках річки Дунай з виконанням підривних дій", − зазначила т.в.о. старшого офіцера відділу доктрин, досвіду та багатонаціональних навчань командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан-лейтенант Оксана Сторожук.

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Автор: Олександр Топчій