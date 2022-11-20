У турецькій компанії відзначили, що новинка зможе вести повітряний бій.

Компанія-виробник Baykar, яка стала відома завдяки безпілотники Bayraktar, проводить випробування ще одного свого винаходу-безпілотного винищувача Kızılelma. Новинка зможе вести повноцінний бій в повітрі.

За даними видання Defense Express, в ході тестів перевірять роботу двигуна в динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, а також переходи в різні режими роботи. Правда, безпілотний винищувач поки ще не відривався від землі.

Перший політ Kızılelma запланований на наступний рік. Крім того, в планах компанії – виробництво цього та інших безпілотників в Україні.

Безпілотник Kızılelma - що відомо

У безпілотному винищувачі турецького виробництва використовуються турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ, який розробили в компанії "Мотор Січ". Цей двигун дозволить дрону розвивати швидкість до 800 км/год.

При цьому безпілотник зможе перебувати в повітрі п'ять годин, а також може нести бойове навантаження близько 1 тонни.

Роль турецьких безпілотників у війні в Україні - що відомо

З 24 лютого безпілотники Bayraktar TB2 дуже добре показали себе на полі бою в Україні. При цьому в самій компанії заявили, що не вестимуть торгівлю з Росією, тому що поддержвают Україну.

Крім того, власник компанії купив земельну ділянку в Україні, на якому готовий побудувати завод з виробництва БПЛА. Тут планують выпускаить реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci.

Вас також можуть зацікавити новини: